Québec annonce d'autres fonds pour les femmes victimes de violence

Cette aide répartie sur trois ans inclut cependant une somme de 13 millions qui avait déjà été annoncée en décembre dernier.

Les sommes annoncées par les ministres Lucie Charlebois (Réadaptation, Protection de la jeunesse, Santé publique et aux Saines habitudes de vie) et Hélène David (Enseignement supérieur et Condition féminine) servent à « accompagner et soutenir les femmes victimes de violences à caractère sexuel ou conjugales ».

La nouvelle est bien accueillie par le milieu, mais les sommes annoncées par Québec sont loin de répondre à tous les besoins. « Nous sommes très contentes, c'est une bonne nouvelle », signale Sylvie Langlais, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Mais ce n'est pas de l'argent récurrent. Pour ça, il faudra attendre de voir le plan d'action [annoncé par Québec]. On espère qu'il y aura d'autres mesures. »

Questionnée à savoir si les sommes annoncées aujourd'hui ne représentaient qu'une goutte d'eau dans l'océan, Mme Langlais a préféré parler d'un « autre jalon » qui s'ajoutait pour aider les femmes. Elle a néanmoins souligné que le Regroupement recevait moins d'argent aujourd'hui qu'en 2004, si on tenait compte de l'inflation. Et que les besoins, eux, ne cessaient d'augmenter.

Cette annonce survient au moment où Québec vient d'entreprendre une tournée de consultation pour préparer le prochain plan d'action en matière de violence conjugale. La première journée de consultation s'est tenue hier, à Gatineau.

