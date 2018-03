Exploration d'hydrocarbures: le PQ réclame l'intervention du BAPE

Trois députés du Parti québécois réclament l'intervention du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement afin d'étudier en profondeur tous les impacts que la filière pétrolière pourrait avoir en Gaspésie, où trois emplacements, Haldimand, Galt et Bourque, sont l'objet de campagnes d'exploration d'hydrocarbures.

Les députés, Sylvain Gaudreault, critique de l'opposition en matière d'environnement, Sylvain Roy, député de Bonaventure et Sylvain Rochon, porte-parole en matière de ressources naturelles, appuient notamment leur demande sur un sondage publié à la fin de 2017 et statuant que près de 90 % des Gaspésiens souhaitent un «BAPE générique», à savoir que cet organisme examine l'impact de la filière pétrolière sous tous les angles, comme c'est arrivé en matière de gaz de schiste et d'énergie nucléaire.

