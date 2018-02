Aussant et Laporte évoquent une campagne «propre» et «rassembleuse»

Si certains craignent des tensions et des affrontements, les deux rivaux tiennent, c'est le cas de le dire, des discours «politiquement corrects» et rassembleurs.

«Le Parti québécois est un grand parti démocratique et ça implique que tout membre peut se présenter», rappelle M. Aussant.

«Cela dit, tous les candidats préféreraient être acclamés, mais comme c'est une investiture, il faut se promettre de faire une campagne la plus propre possible.»

Cette course, il souhaite qu'elle soit «basée sur les idées et sur le potentiel du candidat à être le meilleur aux élections». Après, ajoute-t-il, ce sont les membres qui choisiront.

Maxime Laporte tient le même discours. «Une investiture, c'est sain pour un parti politique. Ça crée de l'engouement et ça suscite du recrutement. Ça alimente le débat d'idées aussi et ça va faire parler du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles.»

Mardi midi, l'économiste Jean-Martin Aussant a tenu une conférence de presse pour annoncer qu'il briguait l'investiture de ce bastion péquiste situé dans l'est de Montréal, représenté par Nicole Léger depuis plus de 20 ans.

Deux heures plus tard, Maxime Laporte a fait une sortie, à son tour, pour dire qu'il maintenait sa candidature.

Le plus jeune président général élu de la Société Saint-Jean-Baptiste ne croit pas que cette course mènera à des tensions.

«Il ne s'agit pas de division, dit M. Laporte. Il s'agit plutôt de rassemblement. Pendant cette course, Jean-Martin va rassembler des gens et moi aussi. Et tous ces militants qui auront été recrutés et mobilisés vont se rassembler et travailler ensemble en vue de l'élection du 1er octobre prochain.»