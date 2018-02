Jean-Martin Aussant sera responsable des études sur la souveraineté

D'ici là, il sera son conseiller et celui de la vice-cheffe, Véronique Hivon, dans les dossiers touchant la métropole et l'entrepreneuriat privé et collectif.

M. Aussant se présentera à l'élection du 1er octobre prochain, mais le choix de la circonscription n'est pas encore fixé.

Grande coalition

«L'heure est au rassemblement», a déclaré M. Aussant.

L'ex-directeur général du Chantier de l'économie sociale revient au Parti québécois parce que c'est un «choix naturel» pour faire du Québec un état souverain car il est le seul parti fondé sur cet objectif.

«Il faut remettre le Québec au monde, a-t-il dit. Il faut d'abord le faire pour les gens d'ici afin qu'ils reprennent confiance dans leurs institutions. Et il faut le faire aussi pour le reste de la planète.»

M. Aussant a également plaidé pour un retour des militants souverainistes vers le PQ. «Je les invite à réfléchir sur la meilleure façon de faire advenir la souveraineté», a-t-il déclaré.