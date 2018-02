Optométristes: le conflit avec Québec risque d'aboutir devant les tribunaux

Par voie de communiqué mercredi, l'Association des optométristes du Québec (AOQ) conteste l'arrêté ministériel publié le 16 février et faisant en sorte de forcer les optométristes à demeurer dans le régime public.

Selon l'association, Québec n'a pas le pouvoir de suspendre le droit des optométristes de ne plus participer au régime public d'assurance-maladie.

Mécontents du processus de négociation entrepris avec Québec sur la grille de tarification pour les années à venir, environ 90% des 1400 optométristes menacent depuis quelques semaines de se retirer du régime public à compter du 10 mars.

L'entente quinquennale définit les conditions de participation des optométristes au régime public qui couvre la population de moins de 18 ans et de 65 ans et plus, ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu. Ces assurés pourraient devoir payer de leur poche à compter du 10 mars, si aucune entente n'intervient d'ici là.

Grogne chez les aînés

Le gouvernement du Québec et les optométristes québécois mettent la santé des aînés en péril en éliminant la gratuité des examens de la vue pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ont déploré, mercredi matin, les quatre plus grands organismes représentant les aînés québécois.

Selon Danis Prud'homme, directeur général du réseau FADOQ, près de la moitié des aînés québécois ont un revenu annuel d'environ 20 000 $ par année. Plusieurs d'entre eux pourraient donc décider de ne pas débourser une somme allant de 60 $ à 100 $ pour passer un examen de la vue, croit-il.

Cette décision pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur santé visuelle et contribuer à accroître l'isolement des personnes âgées.

M. Prud'homme demande au gouvernement et aux optométristes de se rasseoir à la table de négociations pour trouver un terrain d'entente.

Les quatre organismes ayant décidé de faire front commun sont le Réseau FADOQ, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).