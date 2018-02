Québec en «mode alerte» en cas d'inondations

Dans trois régions - l'Outaouais, l'Estrie et la Montérégie -, le débit de certaines rivières a augmenté sous l'effet combiné des pluies et de la fonte des neiges. Le ministre se dit prêt à agir en cas d'inondations.

« On est en mode alerte », a-t-il résumé.

Les autorités mènent une surveillance « très, très étroite » du débit des rivières. Au besoin, Québec pourra mettre différents équipements à la disposition des municipalités pour contenir des débordements.

Pour l'heure, rien n'indique que la situation soit comparable à celle de l'an dernier, lorsque des inondations ont frappé près de 300 municipalités dans le sud du Québec. N'empêche, le gouvernement reste attentif à la situation, a dit M. Coiteux.

« Il y a quand même un certain nombre de risques, il ne faut pas se le cacher, sur certains cours d'eau, a-t-il convenu. Et donc on est en état d'alerte. Nos équipes sont en contact avec les municipalités qui pourraient être touchées et on est prêts à fournir toute l'assistance nécessaire. »