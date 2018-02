Québec solidaire veut s'inspirer de Bernie Sanders

Propulsé avec l'espoir de recréer, ni plus ni moins, la même énergie qui a failli mener Bernie Sanders à décoiffer Hillary Clinton pour devenir candidat démocrate à la dernière présidentielle américaine, le parti de gauche mise sur sa nouvelle plateforme Mouvement pour que ses militants organisent des événements, au cours des prochains mois, et fassent même du pointage, assis bien confortablement dans leur salon.

Vers une «démonstration de force»

Plus de 100 «assemblées de cuisine» ont été organisées hier dans la province, où les militants les plus mobilisés ont écouté en direct, par vidéoconférence, les deux co-porte-paroles, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Dans le quartier Saint-Roch, dans la basse-ville de Québec, une quarantaine de militants étaient réunis au Tam Tam Café, où Marie-Ève Duchesne et Catherine Dorion (deux militantes qui se battent présentement pour l'investiture de la circonscription de Taschereau) étaient aussi présentes.

«Le fait de penser que dans l'agglomération de Québec, Taschereau pourrait émerger comme premier comté solidaire en dehors de Montréal, ça fait du bien. Ça fait du bien à la gauche de Québec qui se fait dire par tout le monde qui ne connaît pas la capitale que c'est une ville de rednecks et de conservateurs, alors que nous, on sait que [c'est faux]», a expliqué Catherine Dorion, une artiste engagée bien connue à Québec, qui s'est présentée par le passé dans cette même circonscription sous la bannière d'Option nationale, aujourd'hui annexée à QS.

Depuis que la députée péquiste Agnès Maltais a annoncé qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines élections, les militants solidaires portent beaucoup d'espoir vers Taschereau, alors que les sondages indiquent que la Coalition avenir Québec (CAQ) pourrait rafler une majorité de circonscriptions dans la capitale nationale.

«Combien de personnes nous disaient par le passé qu'elles aimaient Québec solidaire, mais... Agnès Maltais. Il y avait un attachement envers elle, qui était bien présente dans la communauté. Mais là, il y a un moment. Il faut saisir notre chance et on ne la manquera pas», a dit Marie-Ève Duchesne..

Des relents du printemps érable

Figure emblématique du printemps érable, où des milliers d'étudiants ont manifesté pendant des mois en 2012 pour rejeter la hausse des droits de scolarité que voulait imposer le gouvernement libéral de Jean Charest, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas hésité à rappeler cet épisode survolté de l'histoire politique récente dans son discours préélectoral diffusé hier depuis des studios loués dans le Quartier des spectacles, à Montréal.

«En 2012, [...] les jeunes faisaient face à un gouvernement de droite, majoritaire, à une opposition qui avait de son bord l'essentiel des chroniqueurs et des instituts économiques de droite. On avait face à nous un adversaire beaucoup plus puissant et financé. On a gagné parce que notre mobilisation était forte et continue dans le temps.»

«C'est ça, notre principale force : la mobilisation. Et c'est la principale faiblesse [de nos adversaires]», a-t-il poursuivi, alors qu'il était accompagné sur la vidéo par Keena Grégoire, un ami de longue date avec qui il a traversé 2012, aujourd'hui responsable de la plateforme Mouvement.

«Ces grands rassemblements, c'est l'occasion de faire une démonstration de force sans précédent. Imaginez-nous rassemblés dans un même endroit, entre [tous ceux] qui commencent à en avoir assez. C'est toute une force de changement», s'est exclamée Manon Massé, promettant que son parti donnera le coup d'envoi de la plus grosse campagne électorale de son existence.