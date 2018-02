Sondage Ipsos - La Presse: «Un pas à la fois», dit le PQ

Le sondage donne aux péquistes 23 % des intentions de vote. Avec ce score, ils sont au troisième rang, derrière les libéraux (30 %) et la CAQ (34 %), en première position.

« Pour nous, ce sont de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles modestes. On a vu en janvier un sondage où nous étions à 18 %. Aujourd'hui, nous sommes à 23 % », a dit Mme Hivon.

À Québec solidaire (QS), les résultats sont toutefois moins enthousiasmants. La formation politique de gauche encaisse dans le sondage Ipsos une dégelée, perdant quatre points de pourcentage en passant de 12 à 8 %.

« On est déçu, mais on n'est pas déstabilisé. On a un plan clair pour cette session parlementaire et on est bien conscient qu'on a été moins visible dans les dernières semaines. Je pense que c'est ce qui explique en partie les résultats de ce matin », a avancé le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.

Le jeune politicien convient aussi que son parti a mis beaucoup de temps ces derniers mois à travailler sur leur organisation. La fusion avec Option nationale, le changement de logo ou le lancement d'une nouvelle plateforme web de mobilisation ont beaucoup occupé les solidaires.

« À partir d'aujourd'hui, ce travail d'organisation est derrière nous. Là, on s'en va devant les Québécois, et surtout sur le terrainm pour [préparer] six grandes annonces politiques [au cours de la session] », a dit M. Nadeau-Dubois.