Vols régionaux: Philippe Couillard a choisi Air Canada, dénonce Lisée

(Québec) Les mesures annoncées vendredi dernier par Québec pour subventionner les déplacements aériens des résidants des régions ne satisfont pas Jean-François Lisée, qui accuse le premier ministre Philippe Couillard d'avoir « choisi Air Canada » et ses « profits faramineux » au détriment des Québécois.

« La vraie solution était de trouver un mécanisme qui établirait un prix plancher pour empêcher Air Canada de continuer sa pratique prédatrice [qui est] de sortir du marché des concurrents qui essaient d'établir des prix qui ont de l'allure », a affirmé le chef du Parti québécois (PQ), rappelant « qu'au Québec, on paie 55% plus cher qu'en Ontario pour les prix » de billets d'avion.

Vendredi, le gouvernement a annoncé qu'il subventionnera les vols des résidants de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Ceux-ci auront maintenant accès au Programme de réduction des tarifs aériens, qui existe déjà pour les citoyens des régions éloignées (Nord-du-Québec, Île d'Anticosti, Îles-de-la-Madeline, etc.). Québec n'a pas chiffré le coût de cette nouvelle mesure et prévoit le faire dans le prochain budget.

En mêlée de presse avant son caucus, lundi, le chef péquiste a aussi rappelé que plusieurs représentants d'Air Canada, dont le président-directeur général de la compagnie, Calin Rovinescu, ont été enregistrés au Registre des lobbyistes pour rencontrer fonctionnaires, ministres et députés libéraux en amont du sommet sur le transport aérien régional qui s'est tenu vendredi à Lévis.

« Est-ce que c'est légal, ce qu'ils ont fait ? Oui. Ont-ils droit de le faire ? Oui. [Mais] ils ont gagné. Ils ont prix les moyens [pour y arriver] », a dit M. Lisée.