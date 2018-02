«Cabinet fantôme» du PQ: trois jeunes élus prennent du galon

Agrandir

Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, à 25 ans, conserve le dossier de la condition féminine, mais elle aura en outre les dossiers d'immigration et de la diversité. Elle sera aussi responsable du dossier jeunesse et entreprendra sous peu une tournée des CÉGEPS. On la voit sur cette photo en compagnie de Jean-François Lisée, après avoir remporté l'élection partielle dans Marie-Victorin, en décembre 2016.

Olivier Jean, archives La Presse