Si l'Ontario a un train à grande fréquence, le Québec en veut un aussi

Cette déclaration, prononcée mercredi à son arrivée au caucus libéral d'avant session, à l'Assemblée nationale, répond entre autres à la sortie des maires de Trois-Rivières et Drummondville, qui ont signé une lettre conjointe avec des gens d'affaires, publiée dans Le Soleil. Ils demandent entre autres à Québec que «le scénario d'un monorail ne [fasse] officiellement plus partie des priorités» du gouvernement et que celui-ci «clarifie la situation» pour appuyer la construction d'un TGF entre Montréal et Québec.

«J'en ai parlé [et] j'ai dit clairement, je le répète, qu'on a besoin d'un signal clair du gouvernement fédéral qu'ils vont financer [le TGF] (...). Je veux voir quelle sera la technologie qui sera déployée du côté ontarien, je veux de la technologie moderne du côté du Québec aussi», a dit le premier ministre Philippe Couillard, mercredi.

«Il faut que ça soit un gain pour les Québécois en termes de qualité de vie», a-t-il ajouté.

La mobilité, un enjeu électoral

La mobilité interurbaine sera un enjeu électoral, a également affirmé M. Couillard, qui n'a pas pour autant écarté son projet de monorail, dont les premiers détails ont été présentés lors du congrès du Parti libéral, en novembre dernier.

À l'époque, le premier ministre avait dit «qu'on peut faire des choses beaucoup plus modernes maintenant» qu'un lien ferroviaire. «Je vois dans ce projet-là une façon pour nous d'inventer au Québec quelque chose de nouveau, [comme] ce qu'on a fait à l'époque avec les barrages», avait-il dit.

«La technologie du monorail est intéressante et elle est québécoise. On devrait tous être contents d'évaluer une technologie québécoise. (...) Il y a probablement d'autres endroits au Québec où on peut faire l'expérience de cette technologie», a finalement dit M. Couillard mercredi, ouvrant ainsi la porte à ce que ce projet relie d'autres villes que Montréal et Québec, advenant la réalisation en même temps d'un TGF.

Le projet de VIA Rail, lancé en 2014, est étudié depuis l'an dernier par le gouvernement fédéral. La société d'État évalue à environ 4 milliards la facture du projet.