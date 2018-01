Voie de contournement: Lac-Mégantic a «assez attendu», dit André Fortin

De passage à Ottawa, où il participe aujourd'hui à une rencontre fédérale/provinciale des ministres des Transports, M. Fortin compte d'ailleurs soulever ce dossier avec son homologue fédéral Marc Garneau dans l'espoir de conclure une entente rapidement sur le financement de la construction de cette voie.

M. Fortin a précisé qu'une équipe de fonctionnaires de son ministère l'accompagne à la rencontre d'aujourd'hui afin de faire avancer ce dossier.

« J'étais heureux d'entendre M. Garneau la semaine dernière dire qu'il voulait investir de façon substantielle. Ce que j'ai demandé, c'est que dès aujourd'hui, les équipes de fonctionnaires se rencontrent pour en arriver à une solution. Il faut jeter les bases d'une entente parce qu'il est plus que temps qu'on en arrive à une solution pour les gens de Lac-Mégantic. Si le ministre nous dit aujourd'hui que le gouvernement fédéral sera un partenaire majoritaire, on est prêt à signer très, très rapidement. C'est un dossier qui est de la responsabilité fédérale. Mais on est prêt à faire notre bout de chemin », a affirmé le ministre Fortin dans une entrevue accordée à La Presse avant la rencontre.

« L'idéal, c'est de régler cela rapidement. Les gens de Lac-Mégantic ont assez attendu. C'est un dossier sur lequel tout le monde s'entend pour dire que les gens de Lac-Mégantic méritent d'avoir une voie de contournement. Il faut s'assurer de procéder rapidement dans ce dossier. C'est un message que je vais lancer à M. Garneau. Je vais lui signifier nos intentions de bouger très rapidement », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le ministre Marc Garneau a fait savoir qu'Ottawa est prêt à investir une somme « substantielle » pour la construction d'une voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic, et qu'il souhaitait régler tous les détails de ce projet avant le cinquième anniversaire de la tragédie ferroviaire qui a coûté la vie à 47 personnes en juillet 2013.

Mais le ministre, M. Garneau, avait toutefois refusé de dire combien exactement le gouvernement fédéral est prêt à mettre sur la table au motif que les pourparlers entre Ottawa et Québec sur la question du partage de la facture ne sont pas encore terminés.

Selon certaines estimations, la construction d'une telle voie pourrait coûter environ 120 millions de dollars.

« Quand il dit substantiel, cela mérite d'être clarifié. C'est une bonne nouvelle en soi que le fédéral veuille bouger avant juillet. Je pense que l'on peut même faire un peu mieux que cela. J'ai bon espoir que l'on peut faire un peu mieux que cela », a indiqué M. Fortin.

Durant la rencontre, les ministres des Transports du pays aborderont des dossiers tels que le transport en commun et l'avenir des véhicules électriques, entre autres choses.

D'ailleurs, pour se rendre à la rencontre avec ses homologues des Transports des autres provinces, ce matin, M. Fortin a mis de côté le confort de la limousine pour prendre l'autobus de la Société de transport de l'Outaouais. C'est d'ailleurs à bord d'un l'autobus bondé d'usagers qu'il a accordé une entrevue à La Presse ce matin à 6h30.

Durant tout le trajet d'une trentaine de minutes, M. Fortin est demeuré debout, faute de siège vacant, pour répondre à nos questions sur l'avenir du transport. Le ministre, qui a utilisé fréquemment le transport en commun alors qu'il travaillait au centre-ville d'Ottawa avant de faire le saut en politique provinciale et lorsqu'il était simple député, a aussi utilisé le métro alors qu'il était à Montréal pour se rendre à des rencontres à Laval et à Longueuil la semaine dernière.

« Le transport en commun est l'un des dossiers que l'on va discuter aujourd'hui durant la rencontre fédérale/provinciale. L'importance du transport en commun, c'est évident pour le citoyen, mais il faut s'assurer en tant que décideurs que l'on comprend bien cette réalité-là. Quand on n'est pas dans l'autobus tous les jours, des fois cela peut être facile à oublier », a affirmé M. Fortin.

« En prévision d'une rencontre fédérale/provinciale, c'est un beau message à envoyer au sujet de l'importance du transport en commun. Regardez autour de vous. Il y a plus de gens dans l'autobus qu'il y a des voitures sur les routes en ce moment. C'est le moyen de transport privilégié pour plusieurs personnes », a-t-il ajouté, alors que le soleil n'avait pas encore montré son bout du nez.