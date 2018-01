Les péquistes optimistes malgré un sondage qui place la CAQ majoritaire

(SAINT-HYACINTHE) Les députés et les militants du Parti québécois se sont montrés optimistes, samedi, malgré un sondage qui situe leur parti au troisième rang des intentions de vote et qui prédit un gouvernement majoritaire à la Coalition avenir Québec.

Le sondage Léger publié dans Le Devoir accorde 39% des intentions de vote au parti de François Legault. Le Parti libéral obtient 28% de la faveur populaire et le Parti québécois, 20%. Québec solidaire ferme la marche avec 9% des appuis.

Réunis en Conseil national à Saint-Hyacinthe, les péquistes ont reconnu que leur parti a encore fort à faire pour prendre le pouvoir aux élections d'octobre. Mais une donnée révélée par le sondage leur donne espoir d'y parvenir.

Les deux tiers des répondants (66%) se sont dits plus favorables à un réinvestissement dans les services publics plutôt qu'à une éventuelle baisse d'impôts (34%). C'est précisément ce que propose le PQ, contrairement à la CAQ et au PLQ.

Le chef Jean-François Lisée croit avoir plusieurs mois avant le scrutin pour faire mieux connaître ses propositions.

« Une marche à la fois, regardez-nous aller », a-t-il lancé à son arrivée au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Ses députés estiment eux aussi que le verre est à moitié plein.

« Quand on regarde les priorités des Québécois, on est sur les bons picots, a dit le député de Sanguinet, Alain Therrien. Il faut juste continuer dans ce sens-là et faire connaître nos positions au Québécois davantage. »

« Nous croyons à l'État, nous croyons aux services publics et nous ne croyons surtout pas au mirage de la CAQ », a renchéri son collègue de Jonquière, Sylvain Gaudreault.