La CAQ se dirigerait vers un gouvernement majoritaire

Ainsi, le parti dirigé par François Legault obtient 39 % des intentions de vote, en hausse de trois points par rapport au dernier sondage publié au mois de décembre. Selon le sondage, la CAQ bénéficie notamment de l'appui de 46 % des électeurs francophones. Si le scrutin avait eu lieu hier, le Parti libéral du Québec aurait recueilli 28 % des voix, un creux historique, souligne Le Devoir.

Le Parti québécois et Québec solidaire ferment la marche avec respectivement 20 et 9 % d'appuis des électeurs. L'attrait des Québécois pour la CAQ se traduit aussi par un fort soutien à l'endroit de François Legault, qui est perçu comme le meilleur premier ministre potentiel par 31 % des répondants, loin devant Philippe Couillard (16 %), Jean-François Lisée (10 %) et les deux porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, à 5 %.