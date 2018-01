Les députés du PQ confirment leur appui à Lisée

(SHAWINIGAN) Les députés du Parti québécois ont confirmé leur appui au chef Jean-François Lisée, mercredi, 24 heures après que Pierre Karl Péladeau eut évoqué un possible retour en politique.

« Les membres ont clairement donné un mandat clair à M. Lisée, a dit la députée Diane Lamarre. Ils l'ont élu démocratiquement et, ensuite, on a eu au congrès un mandat très clair aussi. Je pense qu'il faut respecter cette gouvernance. »

« Les troupes sont derrière M. Lisée parce que c'est lui notre chef, a renchéri le doyen du caucus, François Gendron. C'est lui qui a été élu à la grande majorité. Il est le mien, également. »

Élu à la tête du PQ en 2015, M. Péladeau a quitté la politique un peu plus d'un an plus tard pour des raisons familiales. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada mardi matin, il a laissé planer la possibilité d'un retour.

M. Lisée, qui a succédé au grand patron de Québecor à la tête du PQ, a indiqué qu'il l'accueillera à bras ouverts s'il décide de revenir en politique. Il a assuré mercredi qu'il n'y voit aucun défi à son leadership.

« Pierre Karl est venu au congrès pour signifier son appui à son chef, a dit M. Lisée. Vous l'avez vu, il l'a dit hier : c'est un militant du Parti québécois, il va toujours rester au Parti québécois. Il se pose la question : est-ce qu'un jour il reviendra dans l'arène politique ? C'est la question. Il n'y a rien d'autre que ça. »

Même s'ils appuient M. Lisée, les députés rencontrés en marche du caucus présessionnel à Shawinigan ont assuré que M. Péladeau serait le bienvenu au PQ.

Nicole Léger, qui a été l'une des premières à appuyer la candidature de M. Péladeau à la direction du parti en 2014, a salué son possible retour en politique.

« Lorsqu'il a quitté, il a quitté pour des raisons familiales, a dit la députée Nicole Léger. On a toujours su qu'il reviendrait, M. Péladeau. On a toujours su qu'il n'abandonnerait pas la cause. »

« Tous les éléments progressistes sont les bienvenus au Parti québécois, surtout pour mettre l'accent sur la social-démocratie », a pour sa part indiqué M. Gendron.