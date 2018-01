Pierre Karl Péladeau ne ferme pas la porte à un retour en politique

En entrevue à l'émission Medium Large, de ICI Radio-Canada Première, à l'occasion du dixième anniversaire d'Elephant, une plateforme de restauration et de conservation du cinéma québécois, l'ancien chef péquiste a reconnu que la confrontation entre souverainistes et fédéralistes ne galvanisait plus les électeurs québécois. « Ce constat, moi-même je le fais, [mais] si le Québec avait tous ses moyens politiques, il devrait s'enrichir ».

Quand l'animatrice lui demande s'il compte revenir en politique, il réplique : « Dieu seul le sait ! Quitter la politique n'était pas mon souhait ! » Il avait utilisé la même formule quand il était venu saluer le chef Jean-François Lisée au congrès du Parti québécois (PQ) en septembre 2017.

« Pour moment, je suis en "réserve" de la république. Comme citoyen, je vais participer au débat », a dit M. Péladeau. « Nous avons un chef au PQ, c'est M. Lisée. J'ai toujours été attentif à la collégialité », a-t-il souligné.

La montée jusqu'à la direction du PQ et de l'opposition officielle s'était faite très rapidement, a-t-il rappelé. En quelques mois, il s'est retrouvé propulsé des arrières banquettes au siège de chef du parti, à devoir débattre avec des parlementaires aguerris comme Philippe Couillard, Pierre Moreau et Martin Coiteux, a-t-il souligné. « M. Couillard n'est pas le dernier des imbéciles, bien au contraire ! », a-t-il dit, rappelant qu'il avait fréquenté la même école, Collège Stanislas, à Outremont.

Les pressions familiales avaient forcé M. Péladeau à se retirer abruptement de la politique, en mai 2016. En entrevue, il a précisé avoir désormais une garde partagée de sa fille, l'aînée, Romy.

« Ma fille m'a dit la semaine dernière qu'il faut que j'y aille [en politique] ! Je ne sais pas si je vais suivre ses conseils, mais les choses évoluent », a-t-il souligné, amusé.