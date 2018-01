Jean-Marc Fournier en réflexion

« On réfléchit, a dit M. Fournier. C'est normal qu'on se pose la question : ce sont des mandats de quatre ans. On se demande si on veut encore le faire et je n'ai pas encore trouvé la réponse finale. »

Le député de Saint-Laurent avait évoqué son départ une première fois l'an dernier, pendant le feuilleton Yves Francoeur.

Le chef syndical soutenait que M. Fournier avait été visé par une filature policière qui avait été interrompue à la suite de pressions politiques, allégation qui s'est avérée non fondée.