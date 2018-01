La CAQ et le PQ s'opposent à une journée contre l'islamophobie

(Québec) La CAQ et le PQ s'opposent à la création d'une journée nationale contre l'islamophobie le 29 janvier comme le demande la communauté musulmane, alors que le Parti libéral et Québec solidaire se montrent favorables.

La grande mosquée de Québec et plus de 70 organismes musulmans ont demandé vendredi au gouvernement Trudeau de créer une telle journée à la mémoire des six victimes de la tuerie de janvier dernier.

Mais la proposition divise l'Assemblée nationale. La Coalition Avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) s'y opposent, inconfortables avec le terme «islamophobie».

«La CAQ n'entend pas soutenir cette demande. Nous croyons que la journée du 29 janvier devrait être consacrée à commémorer la mémoire des victimes de cette terrible tragédie, a expliqué le parti dans un courriel. Il s'agit du geste intolérable d'une seule personne et non pas celui d'une société entière. Les Québécois sont ouverts et accueillants, ils ne sont pas islamophobes.»

Le Parti québécois dit quant à lui souhaiter que la tuerie à la grande mosquée de Québec - «un geste ignoble» - soit commémorée toutes les années. Mais la formation de Jean-François Lisée a d'importantes réserves sur la proposition telle que formulée vendredi dernier par la communauté musulmane.

«Le Parti québécois choisit ne pas utiliser le terme "islamophobie" qui fait l'objet d'une controverse permanente, et lui préfère l'expression "sentiment anti-musulman", explique Bruno-Pierre Cyr, attaché de presse de M. Lisée. Le PQ s'oppose à toute forme de discrimination et de racisme, mais également à l'intégrisme religieux, parfois lui-même intolérant.»