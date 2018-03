Tirs groupés de l'opposition contre la CAQ

«Vous avez vu le Canadien? Comment ça allait mal en début de saison? Ils disaient que c'était fini. Et dans les derniers matchs, ils sont de retour sur la patinoire et ils comptent des buts. Et dans l'histoire du Parti québécois, c'est pas la première fois qu'on est au pied de la pente, mais l'escalade, ça fait partie de l'ADN du parti», a déclaré, confiant, Jean-François Lisée en marge d'une rencontre conjointe du caucus et de l'exécutif national du PQ à Montréal.

Le sondage Léger-Le Devoir publié samedi place le PQ troisième dans les intentions de vote des Québécois avec un maigre 19%, loin derrière le Parti libéral du Québec, à 32%. La CAQ trône au sommet de ce sondage avec 36 % des intentions de vote, et 43% des appuis chez les francophones, en route vers un gouvernement majoritaire. Québécois solidaire ferme le marche à 11%.

Malgré ce sondage défavorable, Jean-François Lisée demeure «réaliste» et «combatif». «On s'est sorti de situation comme celle-là très souvent dans le passé», assure-t-il. Sa recette pour quitter les bas fonds des sondages ? Dire la vérité aux Québécois. « On a la CAQ et le PLQ qui vont dire aux Québécois : on va baisser vos impôts et augmenter vos services. Et moi je vais leur dire, c'est pas vrai ça. Ça prend quelqu'un qui dit la vérité : on ne peut pas baisser les impôts et augmenter les services. Ce n'est pas possible. On va le voir. J'ai confiance en l'intelligence collective des Québécois», a maintenu le chef péquiste qui s'est attaqué à la «faiblesse» des propositions caquistes.

Si les Québécois sont «informés correctement», ils vont réaliser que le Parti libéral «prend les bonnes décisions», a soutenu le ministre de la Santé Gaétan Barrette en marge d'une annonce en matière de santé mentale. «J'ai toujours cru en la sagesse populaire. N'importe qui est capable de prendre une bonne décision si on est informé correctement. Et ça, c'est votre rôle [les journalistes]», a-t-il ajouté.

Est-ce que le ministre laisse entendre qu'un Québécois sur trois qui envisage de voter pour la CAQ est mal informé par les médias ? « La CAQ est un parti politique qui lance un paquet de critiques en l'air, ne propose absolument rien, ou propose des idées d'un autre siècle. Ce sont des idées d'un autre siècle. Nous, nous allons vers l'avant. Nous proposons un nouveau système de santé basé sur des gestes probants. Quand avez-vous entendu parler le mot santé mentale à la CAQ ? Quand avez-vous entendu parler du mot pauvreté à la CAQ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Au Parti libéral du Québec, on travaille pour la population», a lancé le ministre Barrette.