Couillard participera à une manif pour Chantier Davie dimanche

Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé, samedi, qu'il participerait à une manifestation en soutien aux travailleuses et travailleurs de Chantier Davie qui se déroulera dimanche à Lévis.

M. Couillard a dévoilé son intention de prendre part à la marche de solidarité, un geste rarissime pour un premier ministre, dans un message publié samedi sur Twitter.

Dans son message, le premier ministre exhorte la population québécoise à montrer la confiance que lui inspire le savoir-faire des quelque 800 employées et employés de Davie, et à réclamer l'équité non seulement pour Chantier Davie, mais aussi pour tous les chantiers navals du Québec.

Selon un communiqué de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le rassemblement de dimanche, qui a été organisé conjointement par le syndicat et l'employeur, vise à demander au gouvernement fédéral d'octroyer au chantier naval de Lévis «sa juste part des contrats».

Les inquiétudes entourant l'avenir de quelque 800 emplois au Chantier Davie découlent de la récente livraison du navire de ravitaillement «Astérix» destiné à la marine canadienne et de l'absence d'autre commande importante de la part d'Ottawa, une situation qui a déjà entraîné la mise à pied de 113 personnes.

En novembre, la CSN et l'Assemblée nationale avaient exhorté le gouvernement fédéral à renverser la vapeur. Le syndicat avait profité de l'occasion pour rappeler qu'il y a quelques années, Chantier Davie avait été écarté par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui avait préféré accorder la majeure partie des contrats d'une valeur de 33 milliards de dollars à des chantiers de la Nouvelle-Écosse et de Vancouver.

Devant le tollé, l'attachée de presse de Carla Qualtrough, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, avait fait savoir que le fédéral ne comptait pas commander un nouveau navire de ravitaillement, mais que Chantier Davie était admissible à des contrats pour la construction de petits navires de moins de 1000 tonnes ainsi qu'à des travaux de réparation, de radoub et d'entretien.