Québec-Montréal: Fortin veut un projet «plus grand» qu'un train à grande fréquence

(QUÉBEC) Le gouvernement Couillard souhaite un projet de liaison Québec-Montréal plus ambitieux que le train à grande fréquence (TGF) proposé par VIA Rail, a indiqué hier le ministre des Transports, André Fortin.

Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) Benoît Charette a voulu savoir si Québec appuie le projet piloté par le transporteur ferroviaire. Le ministre des Transports, André Fortin, lui a répondu que le gouvernement avait des visées plus ambitieuses.

« Ce dont parlait le premier ministre, ce week-end, ce dont parlaient les délégués assemblés au congrès du Parti libéral, c'était un projet bien plus grand que ce qu'il y a présentement sur la table, a dit M. Fortin. C'était un projet d'envergure, un projet de demain, un projet futuriste, un projet qu'il faut penser pour des générations et des générations. »

Au bureau de M. Fortin, on a par la suite précisé à La Presse que les deux projets ne sont pas incompatibles et que Québec accueillera favorablement un investissement du gouvernement fédéral pour développer la desserte ferroviaire, si celui-ci se confirme.

Au terme du congrès du Parti libéral, dimanche, Philippe Couillard a proposé la construction d'une liaison électrique rapide entre Montréal et Québec, par exemple un monorail. En conférence de presse, le premier ministre a écarté un lien ferroviaire, affirmant qu'« on peut faire des choses beaucoup plus modernes maintenant ».

« ANNONCE IMPROVISÉE »

M. Charette s'est étonné des réponses du ministre Fortin. Il a souligné que plusieurs municipalités et chambres de commerce ont appuyé le projet de TGF, perçu comme un important moteur de développement économique.