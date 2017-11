Jean-Luc Mélenchon annule sa présence au congrès de Québec solidaire

«Entre le moment où j'ai accepté de venir et maintenant, j'ai dû accepter la participation à une émission de télévision en France qui est très importante pour notre vie politique», a-t-il dit dans une vidéo qu'il a publiée sur YouTube en s'adressant aux militants solidaires.

«J'en suis bien embêté. J'avais fait la promesse et je suis en contact régulier avec Gabriel Nadeau-Dubois, que je considère comme un ami et un frère de lutte. Je sais ce que vous êtes en train de faire et je dois vous dire que nous y sommes très attentifs», a poursuivi celui qui a été candidat à la dernière élection présidentielle française.

«Ne croyez pas que vous êtes seuls là bas, francophones dans un monde anglophone, Québécois dans un univers dans lequel vous seriez isolés. Non. Nous vous regardons faire, nous sommes attentifs, nous sommes intéressés à vos résultats parce que nous formons ensemble des maillons d'une chaîne mondiale de résistance au néolibéralisme», a-t-il poursuivi.