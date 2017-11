Congrès du PLQ: Couillard propose une liaison rapide Mtl-Qc

Dans son discours de clôture qu'il a prononcé hier devant les délégués au 33e congrès des membres du Parti libéral du Québec, le premier ministre a mis «au défi» les Québécois d'imaginer une ligne de transport «moderne, durable, futuriste entre notre capitale nationale et notre métropole».

«Je vois dans ce projet-là une façon pour nous d'inventer au Québec quelque chose de nouveau, [comme] ce qu'on a fait à l'époque avec les barrages», a dit M. Couillard, ajoutant qu'il «ne parle pas d'un train, [car] on peut faire des choses beaucoup plus modernes maintenant».

Le premier ministre, qui affirmait aux membres réunis au Palais des congrès de Québec que «l'impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait», n'a pas donné un cadre financier pour son projet, rappelant qu'il était toujours embryonnaire.

«Quand on va présenter notre projet, il sera assez détaillé [...], avec un cadre financier», a-t-il précisé.

310 jours de campagne

Avec leur congrès, les libéraux ont officiellement affûté, hier, leurs premières armes électorales. Dans son discours, Philippe Couillard leur a promis que, «dans 310 jours, [leur] parti formera à nouveau le gouvernement des Québécois, [et] ce sera un gouvernement majoritaire».

«Il y a une bataille qui se prépare. Elle opposera une vision du Québec et une division du Québec. [...] Nous allons gagner cette bataille : comté par comté, région par région.»

Tout comme pour la Coalition avenir Québec (CAQ), réunie en conseil général en Estrie, les libéraux ont placé, hier, la famille au coeur de leurs priorités pour la prochaine campagne électorale.

«On va faire sauter les verrous et les dogmes. On va bousculer, déranger, dépoussiérer pour mieux répondre aux besoins des personnes et des familles», a dit Philippe Couillard.

En matière de santé, le chef libéral a affirmé que l'avenir des soins de première ligne se passera en partie en ligne. «La technologie va faciliter la vie des familles. Des consultations médicales en ligne, ça se peut, et nous le ferons. La télémédecine, ce sera une réalité courante dans le nouveau Québec», a-t-il dit.

Puis en transport, un autre thème qu'il place au coeur de ses priorités, M. Couillard a rappelé que «la croissance du parc automobile est plus rapide que la croissance de la population. C'est insensé».

«On va sortir le Québec de cette logique insoutenable de toujours plus de routes pour plus de voitures. Ce n'est pas la voie de l'avenir», a poursuivi le premier ministre, ne reléguant toutefois pas aux oubliettes des chantiers comme le troisième lien entre Québec et Lévis, l'élargissement de l'autoroute 50 et bien d'autres projets routiers.