La CAQ vise à rejoindre un million de «clients» avec son nouvel outil numérique

Identifiant rapidement les 35 à 45 ans comme plus «favorables» à la CAQ, Brigitte Legault a demandé aux bénévoles caquistes de s'approprier son nouvel outil numérique, acquis cet automne au coût d'un million de dollars, pour tenter de les rejoindre.

À 10 mois des élections, la formation politique cherche à montrer qu'elle a une machine de guerre. Elle a révélé beaucoup de détails sur sa stratégie électorale numérique, samedi, dans un atelier animé par sa directrice générale et organisatrice en chef, Brigitte Legault.

«L'arme secrète» des caquistes servira donc à «cerner le caquiste le plus payant en ville», c'est-à-dire la personne la plus apte à voter pour le parti aux prochaines élections.

Mme Legault encourage les bénévoles à utiliser les scripts déjà conçus par le parti lorsqu'ils s'entretiennent avec les «clients» potentiels. Les questions ont été «testées, testées, testées» lors de «centaines» d'appels.

«L'élément important, c'est de commencer le plus rapidement possible, a lancé la directrice lors de sa présentation au conseil général de la CAQ samedi, à Sherbrooke. Un coup qu'on vous a donné le secret de la Caramilk, vous êtes capables de le faire.»

«La CAQ est le deuxième choix de 40 à 45 pour cent des gens, il ne faut pas oublier ça», a-t-elle poursuivi en précisant durant sa présentation que «les rouges, c'est les pas fins».

Selon les plus récents sondages, la CAQ est première dans les intentions de vote et pourrait former un gouvernement majoritaire en 2018.

Environ 500 militants caquistes sont réunis en conseil général ce week-end. Ils adopteront des propositions sur le thème de la famille et du développement régional, qui serviront plus tard à écrire la plateforme électorale du parti.

Les libéraux «paniquent»

Par ailleurs, le chef de la CAQ, François Legault, s'est défendu samedi d'être un «bricoleur» et un «amateur».

Il était plutôt flatté des attaques du premier ministre Philippe Couillard, qui ne fait que reconnaître, selon lui, que la CAQ est un véritable adversaire. Selon le député Éric Caire, M. Couillard est «en panique par les temps qui courent».

«Quand je rencontre des maires, j'ai l'impression qu'ils me posent des questions pointues comme si c'était fait que je vais être premier ministre bientôt», a déclaré M. Legault aux journalistes.

En tenue décontractée et de bonne humeur, François Legault a identifié certaines de ses priorités. Par exemple, a-t-il dit, le Québec doit faire plus pour stimuler la natalité.

Il doit aussi créer des zones d'innovation, s'attaquer au décrochage scolaire, et changer le mode de rémunération des médecins.

Le chef caquiste a également décoché une flèche à l'endroit des libéraux, réunis en congrès samedi à Québec. La présence de l'ancien premier ministre Jean Charest à cet évènement confirme, selon lui, que le Québec a un «gouvernement usé» qui est là «depuis 15 ans» et qui «n'a plus d'idées».

«Le passé est son invité d'honneur», a renchéri le député Caire.

La CAQ a par ailleurs confirmé qu'elle cherche à faire des gains en Estrie. Cinq des comtés dans la région sont actuellement représentés par des députés libéraux, tandis qu'un seul, celui de Granby, est représenté par un caquiste.