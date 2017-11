1,2 million par année pour le Secrétariat aux affaires anglophones

Le mandat de l'organisme est de faire le lien entre les groupes de la communauté et le gouvernement, de rendre des statistiques disponibles et de « s'assurer de la prise en compte des préoccupations des Québécois d'expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu'en matière d'accès aux programmes gouvernementaux », selon un document du Conseil exécutif dont relève le Secrétariat.

La ministre a indiqué que le mandat de s'assurer que les préoccupations de la communauté de langue anglaise soient prises en compte ne lui donne pas pour autant un droit de veto sur ces mêmes initiatives. Une résolution qui sera débattue ce week-end au congrès du Parti libéral du Québec propose de mener une étude d'impact pour tout projet, et « d'inclure à tout nouveau projet de loi, règlement ou politique des dispositions qui les concernent ».

« Je laisse ce débat se faire. Je ne veux pas me prononcer aujourd'hui », a-t-elle dit hier.

OFFENSIVE DE CHARME

La création de ce secrétariat s'inscrit dans le cadre d'une offensive de charme du gouvernement Couillard auprès de la communauté anglophone. L'été dernier, le premier ministre Philippe Couillard a lancé à ceux qui ont quitté la province au cours des dernières années que « c'est le moment de revenir et de bâtir le nouveau Québec ensemble comme nous l'avons toujours fait ».

Kathleen Weil a renchéri hier : « Le message qu'on envoie à la communauté, c'est : "On vous entend, on vous écoute et on veut être très stratégiques et constructifs par rapport à ce que vous dites. On vous a toujours entendus, mais là, on veut avoir une demande concrète à vos préoccupations, parce qu'on considère que vous faites partie du Québec. Vous êtes des Québécois à part entière et on veut que vous sentiez un avenir très prometteur ici au Québec." »