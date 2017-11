Québec s'oppose au port du kirpan dans les avions

(Québec) Le gouvernement Couillard a demandé à Ottawa de renoncer à permettre le port du kirpan et d'autres couteaux de petite taille à bord des avions, mercredi. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, souhaite que le fédéral explique mieux sa décision.

Les députés libéraux ont unanimement appuyé une motion présentée à l'Assemblée nationale par la Coalition avenir Québec, et appuyée par le Parti québécois. Le texte prévoit «que l'Assemblée nationale exige du gouvernement fédéral qu'il revoie la directive de Transports Canada et maintienne l'interdiction du port d'un couteau ayant une lame de moins de six centimètres à bord des avions».

Au terme de la séance, M. Coiteux a dit souhaiter qu'Ottawa explique davantage sa nouvelle politique.

«C'est au gouvernement fédéral qu'incombe la responsabilité d'assurer la sécurité dans les transports aériens, a-t-il indiqué. Donc des couteaux, ce n'est pas tout à fait anodin.»

Transports Canada a annoncé il y a deux semaines que les lames de couteau de six centimètres ou moins seront permises dans les vols intérieurs et internationaux à partir du 27 novembre. La directive, qui est conforme aux pratiques internationales, inclut les ciseaux et les couteaux suisses.

La nouvelle politique permettra aussi aux sikhs de porter le kirpan, un couteau cérémonial.

La mesure a été dénoncée par certains membres de l'opposition à Ottawa.

M. Coiteux a assuré que ses réticences au sujet de la directive n'ont rien à voir avec les pratiques religieuses de la communauté sikhe.

«On n'en fait pas du tout, mais vraiment pas du tout, une question d'identité religieuse, a-t-il assuré. On en fait strictement, et très strictement, une question de sécurité.»

Pour le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, il est clair que le gouvernement Trudeau doit faire marche arrière.

«Avec ce qui s'est produit dans les dernières années, je ne vois pas comment le gouvernement fédéral accepte des couteaux dans les avions, a-t-il affirmé. Ce n'est pas acceptable, même si c'est pour des raisons religieuses.»

Aux yeux du député du Parti québécois, Pascal Bérubé, aucun couteau ne devrait être admis dans des vols. Il a d'ailleurs rappelé que les États-Unis continuent de les interdire.

«Ce n'est pas un enjeu qui s'adresse à la communauté sikhe, quant à nous, a dit M. Bérubé. Tout couteau de six cm et plus ne devrait pas être admis, tout simplement. C'est une question de sécurité.»

Québec solidaire a été le seul parti à ne pas appuyer la motion de la CAQ.

«Il y a quelque chose de lâche avec cette motion de la CAQ à vouloir casser du sucre sur le dos des Sikhs sans oser l'avouer franchement», a dénoncé sur son compte Twitter le député solidaire, Amir Khadir.