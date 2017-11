Guy Ouellette veut réintégrer le caucus libéral

Après avoir été arrêté par l'UPAC, le même Guy Ouellette avait pourtant volontairement demandé d'être exclu du caucus des députés libéraux, jusqu'à ce que le Directeur des poursuites criminelles et pénales statue sur l'opportunité de déposer ou non des accusations. À l'interne au Parti libéral du Québec, on indique que M. Ouellette est aussi inscrit comme participant membre de la délégation libérale de Chomedey pour le congrès qui se tiendra a Québec en fin de semaine.

Une première manche dans la journée de Guy Ouellette se tiendra ce matin. La majorité libérale voudra nommer à sa place, comme président de la Commission des institutions, Pierre Reid, ancien ministre et député d'Orford. Il faut s'attendre à ce que les partis d'opposition réunis tentent de bloquer cette décision.