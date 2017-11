Soirées somptueuses chez Marc Bibeau: l'opposition parle d'un «gouvernement sous influence»

(Québec) Le Parti libéral du Québec est «une formation politique sous influence, celle de Marc Bibeau», affirme le Parti québécois, qui exige du gouvernement Couillard qu'on explique pourquoi des ministres - dont certains, notamment le premier ministre Philippe Couillard, composent l'actuel conseil exécutif - auraient participé sous l'ère Charest à de somptueuses soirées au domicile de l'ex-argentier du parti, où étaient présents des gens d'affaires et des donateurs politiques.

Selon des reportages des médias de Québecor, Marc Bibeau aurait organisé alors que Jean Charest était premier ministre du Québec au moins sept soirées à son domicile dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal et à Laval. Plusieurs ministres étaient présents, mais aussi des donateurs du Parti libéral et des gens de la communauté d'affaires. Ces activités seraient d'ailleurs sous la loupe de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), affirme Québecor.

«Je n'ai jamais vu une telle chose ! La moitié d'un conseil des ministres qui se rend dans une propriété privée pour rencontrer des firmes d'ingénieurs. (...) Des ministres du gouvernement actuel étaient présents, je pense qu'ils doivent nous parler des raisons qui ont fait en sorte qu'ils se sont rendus sur place», a affirmé Pascal Bérubé, leader parlementaire du Parti québécois, à l'entrée de son caucus.

«S'il y a quelque chose de systémique au Québec, c'est le trafic d'influence. Je pense que les Québécois sont dégoûtés de tout ce qu'on apprend encore une fois sur des conseils des ministres parallèles, sur un homme qui, de toute évidence, grâce à l'argent, s'est acheté une influence indue au gouvernement du Québec», a pour sa part dit le leader parlementaire adjoint de la Coalition avenir Québec, Éric Caire.

«Il y a [un nouvel] élément qui est frappant et c'est le rôle de Philippe Couillard. Si des gens y doutaient encore, il est clair que c'était un ministre à 100 000 $ de l'ère Charest et qu'il était au centre de tout ça. [Cela] traduit aussi son manque de jugement politique [et] l'éthique très élastique de M. Couillard», a également commenté Amir Khadir.

Une opportunité pour parler avec des ministres

Marc Bibeau, responsable du financement du Parti libéral sous l'ère Charest, aurait prononcé des discours lors de ces réceptions où il invitait les gens d'affaires à saisir l'opportunité pour rencontrer les ministres et «discuter avec eux», affirme les médias de Québecor, qui citent des notes qu'ils affirment avoir vues.

Sur la liste des invités, peut-on lire ce matin, figuraient notamment Philippe Couillard, Michelle Courchesne, Norman McMillan, Lise Thériault, Jacques Chagnon, Julie Boulet et Geoffrey Kelley.

«Imaginez la scène suivante : est-ce qu'un citoyen du Québec pourrait dire "moi j'aimerais avoir la moitié du conseil des ministres dans ma cour pour faire une fête ?" Je ne pense pas que ça soit possible. Pourquoi c'est possible avec Marc Bibeau», s'est questionné Pascal Bérubé pendant sa mêlée de presse.

«Combien de "Bibeaudollars" a-t-on engrangés au Parti libéral ? Et surtout, on sait que Marc Bibeau est un homme d'affaires (...). À ce que je sache, il fait encore de lucratives affaires avec l'État. Jusqu'à quel point Marc Bibeau a tiré profit de cette situation-là ?», a également affirmé Éric Caire.