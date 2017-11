Couillard: «Il faut voir l'immigration comme un outil économique»

Le premier ministre Philippe Couillard a livré un plaidoyer sans équivoque en faveur de l'immigration vendredi, alors qu'il était de passage chez SherWeb, l'une des entreprises de la région qui croît rapidement et qui peine à recruter de la main-d'oeuvre. « Quand je rencontre des chefs d'entreprise, ce qu'ils me disent, c'est : J'ai besoin de travailleurs. Amenez-les-moi de n'importe où. N'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quel continent; je veux des travailleurs. Et nous, on est là pour offrir une solution à ces employeurs-là. L'avenir économique des régions passe notamment par cela. »

