Québec cessera de subventionner Juste pour rire si Rozon ne vend pas

Québec a versé 2 millions pour soutenir le festival humoristique cette année, en vertu d'une entente triennale qui s'entend jusqu'à 2019.

Juste pour rire est l'un «des trois événements les plus porteurs au niveau international pour le Québec», a noté Mme Boulet. Sauf que les allégations d'inconduite sexuelle qui visent son grand patron amènent le gouvernement à réviser son aide financière.

«Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont et ça ne peut pas être le même propriétaire qui poursuive sa route», a dit sans détour la ministre Boulet.

«Dans les circonstances actuelles, on est en train de vérifier au contentieux du ministère pour voir si on est liés par cette entente, a ajouté Mme Boulet. Mais à prime à bord, on ne croit pas.»

Quelques minutes plus tard, le bureau de Mme Boulet a confirmé que Québec peut mettre fin à l'entente avec Juste pour rire si les conditions posées par la ministre ne sont pas respectées.

Les commentaires de la ministre surviennent alors qu'un regroupement d'humoristes a annoncé son intention de créer un nouveau festival de l'humour à Montréal.

Mme Boulet a salué l'initiative, mais ne s'est pas engagée à lui verser une aide financière.

«Je dois faire l'analyse et l'évaluation de l'ensemble des éléments qui composent ce dossier», a-t-elle indiqué.