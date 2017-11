Philippe Couillard reste coi sur la ligne rose

Il a promis de rencontrer rapidement l'élue afin de discuter du projet de «ligne rose» qui était au centre de sa plateforme électorale.

«On a beaucoup de projets en cours actuellement, a-t-il fait valoir. Je vais en discuter avec Mme Plante.»

«Ce matin au téléphone, elle m'a parlé beaucoup de la mobilité durable. Ça pour nous aussi c'est un projet important», a continué le premier ministre. «On a plein de gros dossiers en cours actuellement à Montréal et on va les faire avancer.»

Même réponse quant aux 300 autobus que Mme Plante réclame d'urgence pour la Société de transport de Montréal (STM). «On a entendu ça, on va en parler avec elle», a expliqué le premier ministre.

M. Couillard a ajouté qu'il n'était pas inquiété par l'absence de liens entre Projet Montréal et la communauté des affaires.

Pour lui, Mme Plante l'a emporté grâce à «une campagne positive, une campagne avec de la substance mais faite avec le sourire», a-t-il dit. «Je pense que les gens ont besoin de ça. Je pense qu'il faut mettre ça dans le paysage politique.»

Il a dit que lui-même arborait un sourire le plus souvent possible. «Je suis une personne joviale en général», a-t-il blagué, après avoir rejeté l'idée selon laquelle l'élection de Mme Plante pouvait marquer le début d'une vague plus large emportant des politiciens d'expérience.

Il a remercié Denis Coderre pour ses années de service public.

L'opposition intéressée

Les partis de l'opposition ont pour leur part accueilli avec intérêt la proposition de ligne rose de la nouvelle mairesse.

Carole Poirier, députée du Parti québécois, souhaite que le Réseau de transport métropolitain (anciennement l'Agence métropolitaine de transport) se penche sur le projet afin d'en étudier les avantages.

«La congestion à Montréal est un dossier sérieux, a dit Mme Poirier. D'avoir de nouvelles idées pour faire en sorte qu'on puisse avoir un meilleur accès au transport en commun, je reçois ça très positivement.»

Malgré tout, dit-elle, la Ville et le gouvernement devraient prioriser le prolongement de la ligne bleue et le service rapide par bus (SRB) sur Pie-IX. Ces deux projets sont dans les cartons depuis des années et tardent à se réaliser, argue Mme Poirier.

Québec solidaire a pour sa part salué l'élection de Mme Plante, qui place le transport collectif en tête des priorités de la métropole. La députée Manon Massé est «absolument» favorable à ce que le gouvernement québécois investisse dans la construction d'une nouvelle ligne de métro.

«Les besoins de la population montréalaise, qui sont grandissants, nécessitent des actions importantes, a dit Mme Massé. La ligne bleue, depuis longtemps, c'est identifié comme une réponse à des besoins clairement identifiés. La ligne rose, dans son tracé qui a été proposé lors de la campagne, répond aussi à des besoins de la population.»

Selon elle, le gouvernement québécois doit épauler les projets de transport collectif, non seulement à Montréal mais dans toutes les villes. Ce chantier de plusieurs milliards est nécessaire pour que la province atteigne ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

La Coalition avenir Québec a refusé de commenter le projet de ligne rose, lundi. Son chef François Legault réagira officiellement aux résultats des élections municipales mardi.

- Avec la collaboration de Martin Croteau