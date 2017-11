Des élus péquistes soulignent les 30 ans de la mort de René Lévesque

Durant une cérémonie commémorative organisée devant la statue de M. Lévesque près de l'Assemblée nationale à Québec, le chef péquiste Jean-François Lisée a salué «l'extraordinaire volonté politique et la détermination» dont avait dû faire preuve son prédécesseur pour «entraîner le Québec dans des changements importants».

M. Lisée a assuré que les troupes péquistes étaient demeurées fidèles aux valeurs et aux convictions de M. Lévesque, et qu'elles étaient là pour terminer ce qu'il avait commencé.

Doyen de l'Assemblée nationale et député péquiste d'Abitibi-Ouest depuis 1976, François Gendron a pour sa part affirmé que M. Lévesque était un homme simple et humble qui était apprécié du public pour sa franchise et son authenticité.

La voix brisée par l'émotion, M. Gendron a qualifié le disparu «d'homme d'exception» et a soutenu que les Québécois auraient toujours un devoir de mémoire envers ce qu'il a réalisé.

Figurant parmi les politiciens les plus marquants de l'histoire du Québec, René Lévesque a été terrassé par une crise cardiaque à son domicile de Montréal le 1er novembre 1987, à l'âge de 65 ans.

M. Lévesque a été premier ministre du Québec de 1976 à 1985 et avait précédemment été un ministre influent au sein du gouvernement libéral du premier ministre Jean Lesage de 1960 à 1966. Il a fondé le PQ en 1968.

Avant de se lancer en politique, il avait mené une carrière de journaliste à la radio et à la télévision pendant une vingtaine d'années. Après la politique, il a brièvement renoué avec le journalisme, jusqu'à sa mort.

René Lévesque a vu le jour au Nouveau-Brunswick mais a passé son enfance à New Carlisle, en Gaspésie. C'est d'ailleurs dans cette municipalité qu'est présentement construit l'Espace René-Lévesque, un lieu où son parcours sera évoqué et dont l'inauguration est prévue le printemps prochain.