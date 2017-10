Denis Coderre défend la «grande probité» de Guy Ouellette

(Montréal et Québec) Le maire de Montréal a fait l'éloge du député Guy Ouellette et a affirmé qu'il lui parlait «souvent», au lendemain de l'arrestation du député par l'UPAC.

«On va laisser la justice suivre son cours, a-t-il dit. On a beaucoup plus de questions que de réponses.»

M. Coderre n'a toutefois pas voulu se prononcer sur les plus récents événements.

Couillard «surpris»

Le premier ministre Philippe Couillard s'est quant à lui dit «surpris, étonné, frappé» par la nouvelle de l'arrestation du député libéral Guy Ouellette, jeudi matin.

«C'est un choc pour tout le monde, a déclaré le premier ministre. C'est un choc pour l'ensemble de la députation, je pense même pour les partis de l'opposition.»

Arrêté mercredi après-midi, M. Ouellet s'est retiré du caucus libéral le temps que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) décide si des accusations seront portées contre lui.

M. Couillard se trouvait à Chibougamau hier soir lorsqu'il a été informé de l'arrestation de son député. Il a immédiatement retardé le voyage qu'il devait effectuer dans le Grand Nord québécois pour revenir à Québec auprès de ses députés.

L'arrestation de ce député, membre du caucus depuis 10 ans, ne déstabilisera pas le gouvernement, a-t-il assuré.

«Ça nous surprend, ça nous attriste, mais ça ne nous fait pas dévier du plan, a dit M. Couillard. Le plan, vous avez, il est clair et le plan est en application.»

Pour l'heure, il est trop tôt pour s'avancer sur les conditions d'un éventuel retour dans le caucus libéral, a indiqué le premier ministre. En outre, on ignore les raisons exactes de l'arrestation de M. Ouellette et aucune accusation n'a été portée contre lui.

Le premier ministre n'a pas directement parlé à M. Ouellette, mais celui-ci s'est entretenu avec son chef de cabinet et avec la présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti.

«Il était un peu ébranlé, comme nous tous», a relaté Mme Rotiroti.

«Guy a toujours été un joueur d'équipe, a-t-elle ajouté. Alors je pense que, pendant que la lumière se fait sur la situation, il a pris la décision de se retirer.»

Barrette insatisfait de l'UPAC

Dans les rangs libéraux, certains se sont interrogés sur la façon de faire de l'UPAC.

Avant la réunion du caucus libéral, Gaétan Barrette a dit souhaiter que le corps policier explique rapidement l'arrestation de son collègue.

Le communiqué émis par l'organisation de Robert Lafrenière quelques minutes plus tard ne fait «certainement pas» la lumière sur la situation, a déploré le ministre de la Santé à sa sortie de la réunion du caucus libéral.

«Écoutez, quand on arrête quelqu'un, il doit y avoir des raisons. Alors là, on est dans les hypothèses. Je pense que le communiqué, en ce qui me concerne, n'est pas suffisamment précis», a dit M. Barrette.

Pour lui, «les ramifications de cette information-là sont infinies et pourraient même exclure M. Ouellet».

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, s'est pour sa part gardé de critiquer le corps policier.

«Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent dans les médias à l'heure actuelle, a-t-il dit. Mais on s'entend là-dessus que l'UPAC, lorsqu'elle communique sur des questions comme celle-là lors d'enquêtes, elle doit tenir compte d'enjeux juridiques et d'enjeux qui touchent son enquête.»