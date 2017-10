Racisme: la Commission des droits de la personne ne pilotera plus la consultation

(Québec) Le gouvernement Couillard retire à la Commission des droits de la personne le mandat de piloter la consultation sur la discrimination systémique et le racisme. La crise impliquant la présidente Tamara Thermitus l'a poussé à prendre cette décision.

Québec prend ainsi le plein contrôle de la consultation qui sera rebaptisée. Ce sera une consultation sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination.

C'est ce que doit annoncer le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, mercredi, après la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel de Philippe Couillard.

Tamara Thermitus fait l'objet d'une enquête du Protecteur du citoyen à la suite du dépôt de trois plaintes pour abus d'autorité, mauvaise gestion et attitude irrespectueuse envers le personnel. Mardi, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a décidé d'envoyer un vérificateur externe à la Commission pour faire la lumière sur la crise. Dans un reportage de La Presse, trois commissaires lançaient un «appel à l'aide» et critiquaient la gestion de Mme Thermitus, nommée par l'Assemblée nationale en février dernier. Le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) lui demandent maintenant de se retirer de ses fonctions le temps des enquêtes.

Le gouvernement Couillard avait demandé en juillet à la Commission des droits de la personne de mener la consultation, en collaboration avec le ministère de l'Immigration. Elle devait entre autres tenir un forum public en décembre, à Montréal. Elle était chargée de soumettre un rapport à l'hiver 2018.

Québec prendrait lui-même en charge l'exercice. Le PQ et la CAQ réclament depuis plusieurs semaines l'annulation de cette consultation qu'ils qualifient de «cirque» et de «procès des Québécois». Les expressions «racisme» et «discrimination systémique» soulevaient la controverse.

David Heurtel doit annoncer vers 15h des «actions pour valoriser la diversité et lutter contre la discrimination».