Sklavounos refuse de parler de culture du viol avec Massé

«Je pense que c'est d'autant plus important que l'on s'explique bien ce qu'est la culture du viol, parce que M. Sklavounos a retenu le mot "viol" et moi, ce matin, ma motion était principalement orientée vers se donner des moyens pour déconstruire cette culture-là.»

Qu'elle constate que, malgré l'existence de plusieurs enjeux: social, politique, économique et sexuel, les femmes font preuve d'un courage, d'une persévérance et d'une résilience exemplaires. Elles le démontrent une fois de plus ces derniers jours avec le mouvement moiaussi;

À Québec solidaire, on se remémore les propos de M. Sklavounos en 2016: «J'ai peut-être essayé d'être friendly, charmeur en faisant un compliment honnête et poli. (…) J'ai pu faire des blagues, je suis passionné, donc spontané.»

Plus tard en point de presse, elle a mentionné lui avoir parlé et qu'il considérait la chose.

Manon Massé, Québec solidaire

«Vous savez, la culture du viol crée un certain nombre de malaises - comme on vient d'en vivre un - [et] ces malaises-là, ils nous occupent, nous, les femmes, dans notre quotidien. Ce malaise-là, une grande partie de nos soeurs, de nos amoureuses, de nos mères et de nos enfants, nos filles, le vivent.»

Catherine Fournier, Parti québécois

«Je vous dirais qu'il y a quelque chose de troublant dans le fait que ce n'est pas la première fois qu'on vit un mouvement d'une telle ampleur. Bien sûr, on peut penser, chez nous, au mouvement #agressionsnondénoncées, il y a quelque temps, et on se dit que les témoignages ne tarissent pas, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là ? Je crois que notre responsabilité, comme parlementaires, c'est vraiment d'agir, parce que visiblement il y a encore beaucoup à faire dans la lutte contre les violences sexuelles.»

Lise Lavallée, Coalition Avenir Québec

«Je pose la question : en 2017, sommes-nous en toutes circonstances traitées comme des personnes à part entière ? Nous avons toutes ici, à des divers degrés, vécu à un moment ou à un autre une forme de harcèlement, sinon un épisode où il y a eu atteinte à notre dignité.»

Hélène David, Parti libéral du Québec et ministre de la Condition féminine

«Alors, est-ce qu'on peut s'améliorer ? On peut s'améliorer. Est-ce qu'on a posé des gestes ? On a posé des gestes. Il y a eu une stratégie déposée par ma prédécesseure, adoptée par le gouvernement, pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel dans l'ensemble de la société. C'est quand même 200 millions de dollars, dont 44 millions d'argent, on pourrait dire, investis dans des nouvelles actions. (...) Occupons-nous de l'ensemble des personnes, et les collègues l'ont dit dans toutes leurs interventions, pas seulement le côté judiciarisé, mais bien en amont de ça pour que plus jamais, jamais les femmes, les hommes, les victimes restent laissées seules à elles-mêmes.»