Victime d'un malaise, la ministre Lucie Charlebois est rétablie

«J'ai fait une chute de pression importante et rapide, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je sais ce qu'il y a à faire, on doit prendre de l'eau salée, mais je n'ai pas eu le temps de le faire» a-t-elle souligné mardi matin, jointe par La Presse.

Mme Charlebois avait perdu connaissance au moment ou elle débutait son repas au restaurant Bello, dans le Vieux-Québec. Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital.

Les médecins n'ont pas identifié de source précise pour cette subite chute de pression. «Cela vient d'antécédents familiaux, cela m'est déjà arrivé une fois dans le passé, il n'y a pas de médicaments à prendre. Je dois être plus assidue et surveiller mon comportement», explique-t-elle. On a vérifié son coeur, «tout va bien».

Pour elle, ce n'est pas le surplus de travail lié à la préparation du projet de loi sur la vente de cannabis qui a causé le problème. «Je suis habituée à travailler sous pression», indique-t-elle. «Ce matin, je suis encore un peu sonnée, mais je serai à la période des questions» à 14 heures, indique-t-elle.