Remaniement ministériel: des changements espérés par plusieurs

GÉNÉRAL

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, espère surtout que ce remaniement entraînera l'établissement d'un véritable dialogue social - «ce qu'on n'a pas senti beaucoup» depuis quelques années.

Il se dit aussi inquiet quand il entend le premier ministre Philippe Couillard dire qu'il veut réduire le fardeau fiscal - ce qui fait craindre à M. Boyer d'autres compressions ou des réinvestissements insuffisants dans les grandes missions de l'État. «Une réduction du fardeau fiscal pour qui? Pour les plus nantis? Pour les entreprises? On a besoin de réinvestissements en santé, en éducation», a plaidé au cours d'une entrevue le président de la plus grande centrale syndicale au Québec.

À la CSN, le président Jacques Létourneau y a vu une manoeuvre «électoraliste» à un an des élections générales. Il a déploré le fait que le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette demeure en poste, alors qu'il «fait l'unanimité contre lui et que ses réformes font l'objet de critiques dans tous les milieux».

La CSN, comme la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) espère des réinvestissements dans les services publics, notamment les services de garde et le réseau d'éducation. La vice-présidente de la CSQ, Sonia Éthier, se réjouit du fait que le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx soit resté en poste après tant de tumulte à l'Éducation.

Mme Éthier espère aussi que la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, saura reconnaître le «rôle de pierre angulaire dans le rayonnement de la culture québécoise» de Télé-Québec.

ENVIRONNEMENT, RESSOURCES

En matière d'environnement, les groupes d'intérêt ont fait savoir que le temps presse. «On ne voudrait pas que les changements de ministres fassent que les choses prennent du retard», a commenté en entrevue Steven Guilbeault, directeur principal d'Équiterre.

Au nouveau ministre des Transports, André Fortin, «nous demandons un rééquilibrage des investissements entre le routier et le transport collectif», puisque ce dernier n'est pas suffisamment soutenu, a-t-il souligné.

À Pierre Moreau, qui s'occupe désormais des Ressources naturelles et de l'Énergie, Équiterre demande l'abandon du règlement sur les hydrocarbures, «un anachronisme» après avoir dit non au pétrole sur l'île d'Anticosti notamment.

Du côté de Greenpeace, Patrick Bonin croit que le remaniement transmet un bon message. «Il fallait qu'il y ait un virage, autant en matière d'énergie qu'en environnement et même en transport. Maintenant, il y a moins d'un an pour voir vraiment un changement, pour remonter cette côte-là. Il y a plusieurs retards accumulés, entre autres dans la lutte aux changements climatiques.»

L'Association minière du Québec, quant à elle, espère que le nouveau ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, saura mettre en place des conditions propices au développement de son industrie.

«Bien que le secteur minier se porte mieux comparativement aux années précédentes, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas à l'abri d'un nouveau cycle baissier. Il est donc important d'agir pour que se maintienne au Québec une industrie minière forte», a commenté sa PDG, Josée Méthot.

TRÉSOR ET ADMINISTRATION PUBLIQUE

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, se dit prêt à «donner la chance au coureur» avec Pierre Arcand au Conseil du trésor, qui sera désormais responsable des négociations avec les employés de l'État. M. Boyer rappelle que les professionnels du gouvernement, ainsi que les ambulanciers, n'ont toujours pas renouvelé leur convention collective, contrairement aux autres employés de l'État.

TRAVAIL

En matière de travail, le président de la FTQ, Daniel Boyer, et celui de la CSN, Jacques Létourneau, attendent de pied ferme la réforme de la Loi sur les normes du travail, en espérant que la ministre Dominique Vien, toujours en poste, abolira finalement les clauses de disparité de traitement, comme les régimes de retraite à deux vitesses.

M. Boyer attend aussi une réforme du Régime des rentes du Québec qui le rendra équivalent au Régime de pensions du Canada. Et les deux présidents rappellent leur revendication quant au salaire minimum à 15 $.

AGRICULTURE

L'Union des producteurs agricoles s'est dite satisfaite du maintien en poste du ministre Laurent Lessard à l'Agriculture, en cette période d'incertitude, à cause de la renégociation des grands accords commerciaux. L'Agriculture a connu sept ministres en 10 ans, rappelle l'UPA.

«M. Lessard a su rétablir un dialogue positif et constructif entre le monde agricole et le gouvernement du Québec dès sa nomination. Les attentes sont grandes et nous avons beaucoup de pain sur la planche», a commenté le président général de l'UPA, Marcel Groleau.