Remaniement ministériel demain: Heurtel passerait au ministère de l'Immigration

Il se serait contenté d'un coup de téléphone toutefois pour faire savoir à Rita De Santis, responsable des Institutions démocratiques qu'elle ne serait pas du nouveau conseil des ministres.

Des sources fiables indiquent que David Heurtel passerait de l'Environnement à l'Immigration, ce qui donnerait une occasion en or au gouvernement de mettre les freins sur la consultation sur le racisme systémique qui a soulevé beaucoup de controverse. Sa circonscription de Viau compte beaucoup de néo-québécois et il suit avec assiduité et depuis longtemps, explique-t-on, toutes les décisions touchant l'immigration.

Lise Thériault, qui s'occupait de la Condition féminine et des petites entreprises, changerait aussi d'affectation. Idem pour Luc Fortin à la Culture.