La CAQ à l'assaut d'un château fort libéral

Chaque jeudi, le centre communautaire Champigny dans le secteur Sainte-Foy s'anime au son du roulement des dés et du battement des cartes. Les membres des Loisirs Laurentien se réunissent dans la bonne humeur pour s'adonner à des jeux de société. Cette semaine, on entend un son inhabituel dans la pièce. La vingtaine de personnes, surtout retraitées, reçoivent de la visite.

Ihssane El Ghernati est vêtue d'une tunique jaune. Dépliants à la main, la candidate du Parti libéral dans Louis-Hébert serre la main des joueurs. À quelques jours du vote, cette ancienne attachée politique de Sam Hamad se présente comme la candidate de la continuité.

«Dans 12 mois, on va retourner dans une élection générale, dit-elle. Moi, je leur dis que pendant ces 12 mois, je suis prête à faire la job.»

Plus à l'aise dans un groupe communautaire que devant les caméras, la candidate est reçue avec des sourires sincères. Derrière cet accueil chaleureux, toutefois, le scepticisme est palpable.

L'un des joueurs habite tout près de l'usine Anacolor, dont les émanations nauséabondes incommodent les résidants de Cap-Rouge depuis des mois. Il se dit insatisfait de la gestion du dossier par le gouvernement Couillard, et peu impressionné par la promesse de Mme El Ghernati de faire déménager l'établissement.

«Quand je vois qu'au Parti libéral, le ministre contredit la candidate, ça ne me rassure pas beaucoup», ajoute-t-il.

Le même jour, à Saint-Augustin-de-Desmaures, la candidate de la Coalition avenir Québec, Geneviève Guilbault, enfile des lunettes protectrices avant de pénétrer dans une usine de poêles à bois. Son contact avec les électeurs est moins chaleureux que celui de sa rivale, mais son aisance en entrevue est évidente. Et elle dispose d'un atout de taille.

«Les gens ne me disent pas nécessairement qu'ils votent pour nous, mais ils disent qu'ils ne votent pas libéral, dit la jeune candidate. On sent vraiment que les gens sont tannés, ça fait 15 ans que les libéraux sont ici et que plusieurs problèmes ne se sont pas réglés.»

Le Parti libéral règne sans partage sur la circonscription de Louis-Hébert depuis 2003. Aux dernières élections, Sam Hamad a battu son plus proche rival par près de 9000 voix. Mais aujourd'hui, au terme d'une campagne marquée par les cafouillages, même des libéraux admettent que ce bastion est menacé.

«On a un peu plus le vent dans la face et ils ont un peu plus le vent dans le dos», convient une source, qui prédit un résultat très serré demain soir.