Racisme: Couillard évoque des «améliorations» à sa consultation

(Québec) Le premier ministre Philippe Couillard fait miroiter des «améliorations dans la formule» de sa consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. Il refuse d'annuler l'exercice comme le demandent le Parti québécois et la Coalition avenir Québec. Ce serait «inquiétant» pour l'image du Québec à l'international d'accéder à une telle requête, selon lui.

Québec a mandaté la Commission des droits de la personne pour mener la consultation «en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion» (MIDI). La Presse révélait mardi que le MIDI, et non la Commission des droits, a choisi les organismes qui se chargeront des consultations locales, la première partie de l'exercice. Pour le PQ et la CAQ, c'est une preuve de plus que la consultation déraille.

Les esprits se sont échauffés lorsque Jean-François Lisée a déclaré qu'«il est sûr qu'il y a du racisme et de la discrimination au Québec après 15 ans de régime libéral». «Par exemple, à la SAQ, il n'y a que 38 employés des communautés sur 6000 et à Hydro-Québec, 312 sur 20 000. C'est après 15 ans de son gouvernement. Peut-il agir avant de partir?»

«Toute cette commission est inquiétante. On est contre la commission depuis le début. Oui, il y a du racisme au Québec, non, il n'y a pas de racisme systémique, et la façon que c'est fait par le gouvernement libéral, je ne pense pas que ça va aider à réduire le racisme au Québec. Je pense qu'on serait bien mieux de mettre en place des mesures concrètes pour réduire ce racisme chez certaines personnes plutôt que d'essayer de trouver le peuple québécois coupable de racisme.» - Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault

«Si l'exercice est bien fait dans la transparence et de manière non partisane, ça peut être un moment de réflexion important pour le Québec. Ceci étant dit, ce n'est pas vers là qu'on s'en va à l'heure actuelle. (...)La situation actuelle au sein de la commission des droits de la personne fait partie des raisons qui nous poussent à dire qu'il faut que le premier ministre reprenne les choses en main, clarifie le processus et apporte des correctifs. Donc on n'est pas très rassuré par la situation à la commission des droits de la personne et on pense que ça serait préférable que ce soit le premier ministre et son bureau exécutif qui gèrent cette commission-là.» - Le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

- Avec la collaboration de Martin Croteau et Hugo Pilon-Larose