Marijuana: Gaétan Barrette s'inquiète d'une «lacune» du projet de loi fédéral

«Des produits dérivés, il y en a une panoplie, a convenu M. Barrette. Alors le projet de loi tel qu'il est au fédéral ne s'adresse pas à ça, alors pour nous, ça pose un enjeu.»

Il a cité en exemple le hachisch, les huiles et les muffins fabriqués avec du cannabis.

Lors d'une réunion du cabinet à Val-d'Or, mercredi, la ministre responsable du dossier, Lucie Charlebois, a présenté les conclusions d'une consultation publique menée au cours des dernières semaines. Le gouvernement a conclu que les balises proposées par le gouvernement Trudeau sont impossibles à faire respecter.

Québec ne permettra donc pas aux citoyens de faire pousser eux-mêmes leurs plants de «pot», même si le projet de loi fédéral l'autorise, a révélé La Presse jeudi.

«Une loi à un moment donné, il faut que ce soit applicable, a convenu M. Barrette, sans toutefois confirmer explicitement les informations de La Presse. Alors d'en avoir, de ne pas en avoir, d'en avoir deux, d'en avoir quatre, comment ça se contrôle, cette affaire-là ?»

Le caucus du Parti libéral est réuni à Val-d'Or jeudi pour préparer la rentrée parlementaire de la semaine prochaine. Le gouvernement Couillard entend présenter une loi-cadre pour préparer la légalisation de la marijuana et prendra des décisions à cet égard très bientôt, a convenu le ministre des Finances, Carlos Leitão.

«On a consulté, ces consultations sont terminées, a indiqué le ministre. Là, maintenant, aujourd'hui, cette semaine, on va prendre nos décisions et on va aller de l'avant.»

Le ministre a toutefois réitéré qu'il n'a pas l'intention de distribuer la marijuana dans les succursales de la Société des alcools du Québec.