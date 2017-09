Congrès du PQ: la question des cégeps anglophones toujours à régler

Vendredi, le chef péquiste Jean-François Lisée disait qu'il ne voulait pas « fermer les robinets » et espérait plutôt que les étudiants francophones et allophones qui étudient dans un cégep anglophone migrent naturellement vers le réseau français si on y bonifie l'offre de cours d'anglais.

L'ex-syndicaliste Marc Laviolette, qui représente l'aile plus radicale de la formation souverainiste, croit pour sa part que la proposition de la délégation de l'Estrie est claire : «En attirant des francophones [vers des cégeps français], ça aura un effet sur le financement [des cégeps anglophones]. La proposition, ce qu'elle dit, c'est que leur financement va diminuer avec le temps. C'est clair, tout le monde est capable de lire le français. »

« Le financement (...) va s'ajuster progressivement à la réalité québécoise. Il y a deux choses : étudier l'anglais, c'est une chose, étudier en anglais, là tu t'anglicises. (...) J'ai confiance [que] ça va se faire graduellement. Ça ne se fera pas d'un coup sec. (...) Ce qu'on veut, c'est qu'au Québec, on [soit] unilingue français. Il y a un réseau d'éducation francophone et le réseau anglophone, ce n'est pas parce qu'on est bilingue, c'est pour répondre aux besoins de la communauté anglophone. C'est ça que la résolution dit. À terme, ça veut dire que ça ne sera pas moins que les besoins de la communauté anglophone, mais ça sera pas plus non plus », a-t-il poursuivi.

Le son de cloche du chef, hier, était toutefois différent.

« On veut respecter le libre choix, mais dire aux étudiants ''votre libre choix de bien connaître l'anglais, on le respecte, mais pour la première fois, on vous dit ça va marcher dans un cégep francophone'' », a dit M. Lisée à son arrivée, vendredi matin .

« On va enfin offrir dans les cégeps francophones un vrai parcours pour apprendre l'anglais correctement. C'est ça la méthode, ce n'est pas d'essayer de fermer des robinets ou quoi que ce soit », avait ajouté le chef péquiste.

Pierre Dubuc, président du journal indépendantiste et militant L'aut'journal, qui n'est toutefois pas délégué au congrès, croit pour sa part que Jean-François Lisée interprète à sa façon la volonté des membres du Parti québécois d'avoir une position avec plus de mordant envers les cégeps anglophones.

« Il ne va pas très loin. Regardez sur la proposition de compromis [sur le financement des cégeps anglophones], il triture ça a l'envers et dit que finalement, on va donner plus de cours d'anglais dans les cégeps français et que c'est ce qui va faire en sorte qu'il y aura moins de francophones et d'allophones qui vont aller au cégep anglais. La proposition initiale, c'est d'avoir plus de français et on va se retrouver avec plus d'anglais. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans », a-t-il dit.

Les députés péquistes, qui sont arrivés au compte-gouttes ce matin au congrès, ont pour la plupart préféré attendre que les propositions des militants soient votées en plénière, samedi après-midi et dimanche.

«Je pense que ça arrive toujours dans les congrès du Parti québécois, il y a toujours un accordéon qui va d'un côté et qui revient. On va voir comment ça va se conclure demain sur le plancher de la plénière. (...) Un moment donné, on va retrouver un équilibre », a par exemple dit le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault.