Une délégation parlementaire québécoise coincée en Haïti

Le groupe de députés québécois participait cette semaine à une mission-éclair de deux jours en Haïti. Ils devaient notamment y rencontrer le président Jovenel Moïse.

Or, l'ouragan Irma, le plus puissant jamais observé dans l'océan Atlantique, a bouleversé le programme. Accaparé par les derniers préparatifs avant le passage de l'ouragan, le président n'a pu recevoir les parlementaires québécois. Ils ont rencontré son chef de cabinet et des employés politiques.

L'ouragan perturbe maintenant le retour à la maison des élus: ils devaient revenir au Québec jeudi après-midi mais leur vol sur Montréal a été annulé. On leur a trouvé un autre transporteur qui devait les mener à Atlanta, d'où ils pourraient rentrer. Mais tout indique que ce vol n'aura pas lieu non plus.

Les autorités haïtiennes ont en effet annoncé la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince jusqu'à nouvel ordre ce midi. Une décision qui n'a pas surpris les parlementaires car l'infrastructure est vulnérable aux inondations.

Le député du Parti québécois, Dave Turcotte, est l'un des membres de la délégation. Joint jeudi midi, il se résignait à arriver en retard au congrès de son parti, qui doit débuter vendredi. Un contretemps qu'il juge «marginal» comparé au risque que fait planer l'ouragan Irma sur Haïti.

«Ce qui me préoccupe, c'est la sécurité de la population ici et les conséquences que cet ouragan pourrait avoir sur Haïti, a confié M. Turcotte. C'est ça qui m'interpelle.»

Le député de la Coalition avenir Québec, Benoît Charette, a de profondes attaches avec Haïti. Sa conjointe est originaire de ce pays, qu'il visite deux à trois fois par année. Il y a déjà habité dans le cadre d'un projet humanitaire.

M. Charette a relevé que les dernières nouvelles semblent encourageantes: la trajectoire d'Irma a légèrement dévié et tout indique que la tempête passera au large de la côte nord. Un changement salutaire pour ce pays qui a été frappé de plein fouet par l'ouragan Matthew l'an dernier.

«Hier, j'étais avec les autorités haïtiennes et ils sont très limités dans leur capacité d'action, a souligné le député caquiste. Il y a certains messages qui ont été transmis à la population, mais encore faut il que cette dernière ait l'électricité ou la radio pour les recevoir. Et ce n'est pas le cas pour bien des gens.»