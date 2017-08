Santé: décentralisation, décloisonnement et gel de rémunération, propose le PQ

Le Parti québécois présentera mercredi ses propositions en matière de santé, axées sur la décentralisation, le gel de la rémunération des médecins et l'interdisciplinarité.

Le chef Jean-François Lisée en dévoilera les grandes lignes en conférence de presse mercredi après-midi, avec la porte-parole en matière de santé, la députée Diane Lamarre, en marge du caucus des élus péquistes qui se tiendra pendant deux jours à Saint-Eustache, afin de préparer la rentrée parlementaire.

Ce plan servira de base à sa plateforme pour la campagne électorale de 2018.

Dans les rangs péquistes, on soutient que les réformes du gouvernement Couillard ne fonctionnent pas et que le ministre Gaétan Barrette «n'a rien réglé», et qu'il faut donc que chaque parti présente ses solutions aux Québécois pour qu'ils puissent ensuite trancher.

Le PQ veut d'abord plus d'interdisciplinarité, «décloisonner» les professionnels de la santé, pour que plus d'actes médicaux des médecins puissent par exemple être confiés aux infirmières.

L'opposition officielle veut également décentraliser le réseau actuel, puisqu'elle juge que la réforme de M. Barrette, qui a aboli les Agences de la santé pour créer les Centres intégrés de santé et de services sociaux, a concentré les pouvoirs sur de vastes territoires.

Enfin, le PQ reviendra sur la revendication maintes fois formulée par son chef Jean-François Lisée de geler la rémunération des médecins spécialistes et omnipraticiens.

Ce poste de dépenses a progressé extrêmement rapidement dans les dernières années notamment dans le cadre du rattrapage négocié avec les fédérations médicales en vue d'atteindre les moyennes de rémunération canadiennes.

Incidemment, la santé est un thème retenu aussi par la Coalition avenir Québec (CAQ) pour son propre caucus, qui se terminait mardi à Shawinigan.

La CAQ avait invité à son caucus la présidente sortante de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent.

Or le Parti québécois accueillera aussi Mme Laurent au cours de son caucus mercredi. Dans les instances péquistes, on tient à préciser que l'invitation avait été lancée il y a longtemps, en début d'été.

Le PQ a aussi fait valoir que les propositions de son plan seront plus «concrètes» que celles de la CAQ, qui a annoncé des consultations à venir, alors que «les Québécois ont été suffisamment consultés et veulent maintenant des propositions», dit-on chez les péquistes.