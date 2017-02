Sklavounos se repent et reviendra siéger la semaine prochaine

Le député s'est adressé aux médias pour la première fois depuis que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a conclu la semaine dernière qu'il n'avait commis « aucun acte criminel » à l'endroit d'Alice Paquet. La jeune femme allègue avoir été agressée sexuellement par l'élu.

Sans surprise, Gerry Sklavounos se repent d'avoir pu « offusquer ou rendre inconfortable » des personnes à certains moments. « À celles et ceux que j'ai pu offenser malgré moi, sachez que ce ne fut jamais mon intention et que je le regrette sincèrement », a-t-il déclaré.

M. Sklavounos a indiqué être un individu «extraverti, volubile et passionné» et a précisé qu'il a pu choqué dans «ses tentatives de socialiser, de créer des liens d'amitié ou d'alléger l'atmosphère de manière parfois maladroite». Il s'engage à plus de prudence à l'avenir.

Il a aussi annoncé son intention de revenir siéger à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine.

Il a indiqué qu'il souhaite que son travail puisse se réaliser sereinement, en collaboration avec ses collègues de l'Assemblée nationale. Le député, accompagné de son épouse Janneke lors du point de presse, était en congé de maladie depuis la fin du mois d'octobre.

Le premier ministre Philippe Couillard avait rappelé mardi que le député de Laurier-Dorion ne devait pas seulement faire amende honorable dans son allocution.

- Avec La Presse canadienne

