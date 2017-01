Faire traîner un débat est l'une des pires choses, dit Lisée

Le chef péquiste a expliqué que le 21e siècle n'était « pas un bon moment pour les musulmans » et qu'il fallait faire attention et être empathique, comprendre leur malaise. Il a reconnu que la classe politique avait ses responsabilités dans les tensions avec les musulmans au Québec.

Lors d'une conférence de presse avant une réunion de ses députés à Montréal pour préparer la rentrée parlementaire de la semaine prochaine, il ainsi répondu à de nombreuses questions sur la détérioration des relations avec la communauté musulmane.

Interrogé sur les liens à faire entre la Charte de la laïcité défendue par le précédent gouvernement péquiste et les tensions avec les musulmans, M. Lisée a déclaré que, outre le groupe État islamique et l'élection de Donald Trump aux États-Unis, une des pires choses a été de ne pas trancher dans le débat sur le vivre ensemble et les accommodements raisonnables - un débat qui perdure depuis 2007.

Il a cité le dicton qui affirme que tout ce qui traîne se salit. Selon lui, dans un débat délicat, il faut prendre le temps nécessaire pour évaluer, mais aussi trancher. Cela n'a pas été fait sous les libéraux, a-t-il rappelé, en ajoutant et les péquistes ont aussi raté le coche avec la charte qui n'a pas été adoptée.

M. Lisée promet qu'un éventuel gouvernement péquiste agirait dans les deux premières années de son mandat pour régler cet enjeu.