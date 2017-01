Départ de Françoise David: bon pour la convergence, dit Gaudreault

Mme David, députée de Gouin et porte-parole de Québec solidaire, a annoncé jeudi qu'elle quitte la vie politique.

Son départ pourrait faciliter un rapprochement entre son parti et le PQ, estime le député péquiste Sylvain Gaudreault.

« Considérant le rôle qu'elle occupe au sein de Québec solidaire, moi ce que je souhaite, c'est que pour la suite des choses, ça va provoquer un rebrassage qui va peut-être permettre davantage d'envisager la convergence entre les forces progressistes et souverainistes », a-t-il déclaré.

Est-ce le PQ serait ouvert à ne pas présenter un candidat dans Gouin pour favoriser un rapprochement avec QS ? « On n'en est vraiment pas là », a répondu M. Gaudreault.

Hommages à Mme David

Il a par ailleurs remercié Mme David pour sa contribution à la vie politique québécoise.

Françoise David est l'une des fondatrices de Québec solidaire. Elle a également été présidente de la Fédération des femmes du Québec.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a rendu hommage à Mme David avec qui il a croisé le fer au sujet de sa réforme de l'aide sociale. « On a souvent souligné les désaccords que nous avons eus ensemble, mais on a eu aussi d'excellentes discussions qui nous ont permis d'améliorer le projet de loi sur plusieurs facettes », a-t-il affirmé.

Son collègue des Finances, Carlos Leitão, a salué « sa contribution à la politique québécoise, mais surtout le style qu'elle avait à l'Assemblée nationale ». Mme David était « toujours posée et respectueuse, et ce style-là va nous manquer », a-t-il dit.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a qualifié Mme David de « femme remarquable » même si « elle amenait un point de vue qui n'était pas toujours » le sien. Elle commentait le départ de la députée de Québec solidaire au moment d'annoncer une hausse de 50 cents du salaire minimum, qui passera en mai à 11,25 $ l'heure. Mme David militait pour un salaire minimum à 15 $. Québec prévoit de le faire porter à 12,45 $ d'ici 2020.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a pour sa part souligné l'« intégrité », la « courtoisie » et la « bonne humeur » de Mme David. C'est une femme « qui a consacré sa vie à la défense des plus vulnérables », a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Son parcours force l'admiration, a déclaré M. Legault. Déçue par l'offre politique existante, elle a créé en 2006 un nouveau parti. Je suis bien placé pour savoir quels sacrifices, quels immenses efforts ça représente. »

Les réactions ont également commencé à affluer du monde syndical. La présidente de la CSQ, Louise Chabot, a salué la carrière de Mme David, qui a présidé la Fédération des femmes du Québec avant de se lancer en politique.

« Je pense que l'ensemble des femmes du Québec lui reconnaissent son parcours, a-t-il dit. Elle a fait une grande différence pour l'avancement du droit des femmes. Et comme politicienne, c'est une femme de rigueur, de justice sociale et elle a su réunir une équipe autour d'enjeux qui lui tenaient à coeur. »