Grève prolongée des juristes: Québec campe sur ses positions

Tommy Chouinard

(Québec) Malgré le rejet massif de ses offres par les juristes et la poursuite de la grève, Québec campe sur ses positions. Il n'est pas question d'accéder à leur demande et de leur offrir le même traitement que les procureurs de la Couronne, a prévenu le ministre des Finances et président du Conseil du trésor, Carlos Leitao, mercredi.