Deux nouveaux sénateurs sont nommés; plus que huit sièges vacants

C'est une ex-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Beverly Busson, qui occupera le siège vacant de la Colombie-Britannique. Le nouveau sénateur de la Saskatchewan sera Martin Klyne, un membre des Métis cris.

En annonçant leur arrivée prochaine au Sénat, le premier ministre Trudeau a souligné leur « travail remarquable dans leur vie professionnelle comme au sein de leurs communautés ». Les deux nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat. Le gouvernement libéral estime que ce processus assure que les nouveaux sénateurs sont indépendants.

Lorsque Mme Busson et M. Klyne auront été assermentés, il restera huit sièges vacants au Sénat: deux de l'Ontario, deux de l'Alberta, un de l'Île-du-Prince-Édouard, un de la Nouvelle-Écosse, un du Yukon et un des Territoires du Nord-Ouest. Les 24 sièges du Québec sont tous déjà occupés.

La semaine dernière, Julie Miville-Dechêne a été assermentée comme sénatrice du Québec. Deux jours plus tard, elle annonçait avoir choisi son camp: le Groupe des sénateurs indépendants qui compte dorénavant la majorité des sénateurs, soit 47. Les sénateurs conservateurs sont au nombre de 31. Onze sénateurs s'identifient comme libéraux. Et six sénateurs se disent non affiliés.

La Chambre haute compte 105 sièges.