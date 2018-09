Irak: les boissons énergisantes interdites aux soldats

Tristan Péloquin

Fini, les boissons énergisantes pour les soldats canadiens déployés en Irak. Qualifiée de « risque potentiel pour les opérations » et de « souci au regard de la sécurité et des effets sur la santé », la consommation de ces boissons a été interdite à tout le personnel militaire et civil affecté à l'opération Impact, sous peine de mesures disciplinaires.